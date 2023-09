Haben sich Mia Regan und Nicola Peltz-Beckham etwa versöhnt?

Nähern sich die beiden Frauen etwa an? Nicola Peltz-Beckham (28) wurde im vergangenen Jahr Teil des Beckham-Clans: Sie heiratete Brooklyn (24), den ältesten Sohn von Victoria (49) und David Beckham (48). Auch der jüngere Sohn Romeo (21) ist mittlerweile vergeben, und zwar an das britische Model Mia Regan (20). Doch obwohl ihre Partner Brüder sind, sollen sich die beiden Frauen nicht verstehen – das sieht nun aber anders aus: Mia und Nicola posieren gemeinsam für die Kameras!

Bei einer Party der Luxusmarke Yves Saint Laurent in Paris kommt es zu einer Premiere: Die 21-Jährige und die Schauspielerin lassen sich erstmals gemeinsam auf dem Red Carpet ablichten! Während die Britin ein schwarzes gerafftes Top mit einer gleichfarbigen Satin-Hose, einer roten Tasche und dunklen High Heels kombinierte, wählte die Frau von Brooklyn ein durchsichtiges Mesh-Oberteil, einen Leder-Minirock, eine schwarze Strumpfhose sowie hohe Pumps. In diesen Outfits posieren sie Arm in Arm für die Kameras – und machen dabei einen glücklichen und zufriedenen Eindruck!

Den Bildern nach zu urteilen, hat sich Nicola wohl mit der gesamten Beckham-Familie gutgestellt! Denn nach ihrer Hochzeit im vergangenen Jahr wurde ihr nachgesagt, dass sie und ihre Schwiegermutter Victoria nicht so gut aufeinander zu sprechen seien. Mittlerweile haben sie ihre Differenzen aber offenbar aus der Welt schaffen können: So haben sie in den vergangenen Monaten zusammen Ausflüge unternommen und sogar gemeinsam Geburtstag gefeiert!

Getty Images Mia Regan und Nicola Peltz-Beckham in Paris, September 2023

Getty Images Brooklyn Beckham und Nicola Peltz, Dezember 2022

Instagram / brooklynpeltzbeckham David, Brooklyn und Victoria Bckham gemeinsam mit Nicola Peltz (2. v.r.)

