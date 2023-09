Koks vorm Auftritt: Helmut Orosz erinnert sich an DSDS-Zeit

Helmut Orosz (44) sorgte bei DSDS für einen Skandal. 2010 hatte der Sänger es in der Gesangsshow auf die ganz große Bühne geschafft – doch wegen seines Alkohol- und Drogenmissbrauchs flog er dann in den Top Sechs raus. Inzwischen hat er bereits mehrere Entzüge hinter sich und versucht sich weiterhin als Musiker. Nun erinnert Helmut sich zurück, wie krass seine Zeit in der Show war.

"Da habe ich vorher immer heimlich drei Kurze getrunken, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Meist war das Tequila", gesteht er gegenüber Bild. Mit den Suchtmitteln habe Helmut sein Unwohlsein und seine unterbewussten Panikattacken vor dem großen Auftritt betäuben wollen. "Auch wenn ich Dieter Bohlen (69) im Backstagebereich begrüßt habe, bin ich danach aufs Klo gegangen und habe eine Line Koks gezogen, um mit dieser Aufregung klarzukommen", führt er aus.

Helmut berichtet, dass er seit fast einem Jahr keinen Alkohol und keine Drogen mehr angefasst habe. Doch deswegen ist er noch lange nicht über den Berg, denn seine Panikattacken beeinträchtigen ihn sehr. "Ich dachte, wenn ich abstinent lebe, habe ich endlich mal meine Ruhe. Aber nun kommt der ganze andere Mist zum Vorschein, den ich auch wieder bearbeiten muss. Aber ich werde mich meinen Dämonen stellen", erzählt er.

Anzeige

GREGOROWIUS,STEFAN Helmut Orosz 2010 bei DSDS

Anzeige

Instagram / helmutorosz Helmut Orosz Anfang 2021

Anzeige

ActionPress Helmut Orosz im August 2018 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de