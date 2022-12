Rückfall bei Konzert: DSDS-Helmut Orosz ist wieder in Klinik

So hatte sich Helmut Orosz (43) das Weihnachtsfest sicher nicht vorgestellt! Der Musiker sorgte 2010 mit einem Drogenskandal bei DSDS bundesweit für Aufsehen. Seitdem kämpfte er mehrmals in Entzugskliniken gegen seine Süchte – zuletzt im Frühjahr dieses Jahres. Im Oktober wollte Helmut in Paderborn sein Bühnen-Comeback feiern, musste die Show aber betrunken abbrechen. Kurz vorm Fest hat sich der Sänger nun wieder in einen Entzug begeben.

Den Start der Behandlung zu dieser ungewöhnlichen Zeit erklärte Helmut jetzt gegenüber Bild. Demnach habe er sich am 20. Dezember in die Klinik begeben: "Ich habe diesen Platz so kurz vor Weihnachten angenommen, weil ich nicht noch ein halbes Jahr warten wollte." Das Fest der Liebe konnte der 43-Jährige daraufhin nicht mit seinen Liebsten feiern. Doch für ihn habe die Gesundheit im Vordergrund gestanden.

"An Heiligabend habe ich einen Kalbsbraten bekommen, den ich alleine in meinem Zimmer essen musste", schilderte Helmut sein einsames Fest während der Therapie. Nur zwei weitere Patienten seien nicht zu ihren Familien gefahren – doch die waren beide krank.

ActionPress Helmut Orosz im August 2018 in Köln

Instagram / helmutorosz Helmut Orosz, ehemaliger DSDS-Kandidat

Sonstige Helmut Orosz im Januar 2022

