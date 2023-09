Kylie Jenner hat Angst vor dem Treffen mit Timothées Eltern!

Nach ihrer gescheiterten Beziehung mit Travis Scott (32) scheint Kylie Jenner (26) wieder total verliebt zu sein. Die Unternehmerin datet den Schauspieler Timothée Chalamet (27). Seit einigen Wochen zeigen sie sich sogar turtelnd in der Öffentlichkeit – sei es bei den US Open oder jetzt auf der Pariser Fashion Week. Sie wollen ihr Liebesglück anscheinend mit der ganzen Welt teilen – aber ausgerechnet bei ihnen hat Kylie große Bange: Sie hat Angst vor einem Treffen mit Timothées Eltern!

Ein Insider verrät gegenüber The Sun, dass der Dune-Star angeblich gerne ein Kennenlernen organisieren würde, wenn die Zeit reif ist. Doch Kylie soll mehr als nervös sein: "Sie ist besorgt, dass sie die Realityshow The Kardashians gesehen haben und über sie urteilen werden, weil sie laut eigener Aussage in Wirklichkeit ganz anders ist als vor den Kameras." Außerdem sei die Mutter der 26-Jährigen, Kris Jenner (67), auch ganz anders als Timothées Eltern.

Dabei scheint es ziemlich ernst zwischen den beiden zu sein. Denn ein weiterer Informant erklärte bereits gegenüber Daily Mail, dass sich die Zweifachmama offenbar auch gemeinsamen Nachwuchs mit Timothée vorstellen könne: "Er hat das Zeug zum Seelenverwandten und ist jemand, mit dem sie sich vorstellen kann, ein Kind zu haben."

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner in Paris, September 2023

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

