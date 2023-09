Louisa Jindaoui hat schon die Hälfte der Schwangerschaft rum

Das ging ganz schön schnell! Louisa (23) und Nader Jindaoui (26) durften sich 2021 auf Familienzuwachs freuen: Ihre Tochter Imani erblickte im Oktober das Licht der Welt. Seitdem geben die YouTuber täglich Einblicke in ihren Familienalltag – und verkünden im Juli, dass sie erneut ein Baby erwarten! Jetzt kann die bald zweifache Mama verkünden: Louisa befindet sich schon in der Hälfte ihrer Schwangerschaft!

In einem neuen YouTube-Video erzählt die 23-Jährige, dass sie Schmerzen im Bauch hat, weshalb der Kicker sie zum Frauenarzt fährt. Später klärt die Schwangere ihren Mann dann im Auto auf: "Alles ist gut. Ich hatte nur Verstopfung." Der Hertha-Spieler reagiert erleichtert darauf, dass mit dem Kind alles in Ordnung ist. Seine Frau hat jedoch noch etwas mitzuteilen! "Ich bin jetzt schon fast in der Halbzeit", stellt sie erstaunt fest, während sie dem Fußballer die neuesten Ultraschallbilder zeigt. Der 26-Jährige kann es auch kaum glauben, dass sie in bisschen mehr als vier Monaten schon zu viert sein werden.

Vor wenigen Wochen hatten die Jindaouis auch bereits das Geschlecht ihres Sprösslings bei einer Gender Reveal Party bekannt gegeben: Durch das Zerplatzen eines Luftballons, aus dem blaues Pulver geflogen war, stellte sich heraus, dass sie einen Jungen bekommen! Einen Namen haben Louisa und Nader allerdings noch nicht für ihren kleinen Mann gefunden.

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui mit ihrer Tochter Imani

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui im September 2023

Anzeige

Instagram / linlouuu Louisa und Nader Jindaoui bei der Geschlechtsverkündung

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de