XXS-Taille! Kylie Jenner im funkelnden Sanduhr-Look in Paris

Kylie Jenner (26) weiß sich in Szene zu setzen! Die Unternehmerin ist dafür bekannt, auf den roten Teppichen der Welt stets eine Hammerfigur zu machen. Ob bei der After-Party der Oscar-Verleihung oder der Met Gala – in Designerroben präsentiert sich die zweifache Mutter elegant den Fotografen. Für die Paris Fashion Week legt die Beauty nun noch einen drauf: Kylie posiert in einem funkelnden Kleid mit Mini-Taille!

Am Donnerstag fand in der Stadt der Liebe die Präsentation der Herbst-Winter-Kollektion von Schiaparelli statt. Zu diesem Anlass schmiss sich auch Kylie so richtig in Schale: Die 26-Jährige trug ein eng anliegendes und mit tausenden Steinen besetztes Kleid, in dem ihre Sanduhrfigur bestens zur Geltung kam. Ihre Fans auf Instagram waren von diesem Look total begeistert: "Du siehst unglaublich aus" und "Der beste Look aller Zeiten", heißt es in den Kommentaren.

Einem dürfte dieser Look ebenfalls gefallen: Timothée Chalamet (27)! Der Schauspieler und Kylie sollen seit einigen Monaten miteinander anbandeln. Bei den US Open hatten die zwei ihre Liebe dann offiziell gemacht, als sie sich ganz verliebt im Publikum gezeigt hatten – inklusive einiger Knutscher.

TheRealSPW / MEGA Kylie Jenner in Paris

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

ActionPress Kylie Jenner und Timothée Chalamet, US Open 2023

Wie findest du Kylies Look bei der Paris Fashion Week? Unglaublich schön. Etwas zu übertrieben. Abstimmen Ergebnis anzeigen



