Wow, was für ein Anblick! Die Schauspielerin Christina Milian (39) ist vor ein paar Monaten zum dritten Mal Mutter geworden. Im April dieses Jahres brachte sie das zweite Kind von ihrem Ehemann Matt Pokora (35) zur Welt – einen kleinen Jungen namens Kenna. Immer wieder teilt die Beauty Babyupdates im Netz. Und nun gab es ein Pic von Christinas After-Baby-Body – und das kann sich definitiv sehen lassen!

Auf Instagram postete die 39-Jährige jüngst eine Bilderreihe in einem weißen Zweiteiler. Das hautenge Outfit lässt keinen Raum für Interpretationen. Christina ist nur knapp drei Monate nach der Geburt ihres Sohnes wieder topfit! Doch nicht nur der Körper der "Falling Inn Love"-Darstellerin scheint ihre Follower total zu begeistern – sondern auch ihre Ausstrahlung.

"Du strahlst so schön", und: "Ich liebe die Bilder, du Königin", schwärmten etwa zwei der User in den Kommentaren. Auch Christinas Baby entzückt stets ihre große Community in den sozialen Medien. Denn unter den Pics von sich und ihren Kids schreiben zahlreiche Fans, wie wunderschön ihr Nachwuchs sei.

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian, Juli 2021

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian, ihr Partner Matt Pokora und ihr Sohn Kenna, Mai 2021

Anzeige

Instagram / christinamilian Christina Milian und ihr Sohn Kenna, Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de