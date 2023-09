Emily Blunt und John Krasinski strahlen auf dem Red Carpet

Die beiden wirken supperhappy! Emily Blunt (40) und John Krasinski (43) gelten als wahres Power-Pärchen: Die beiden Schauspieler gehen mittlerweile schon seit 14 Jahren gemeinsam durchs Leben und sind Eltern zweier Töchter. Seit 2010 sind die "Der Teufel trägt Prada"-Darstellerin und der "Tom Clancy's Jack Ryan"-Star sogar verheiratet. Obwohl die beiden unzertrennlich wirken, sind gemeinsame öffentliche Auftritte eher selten. Nun machen sie allerdings mal eine Ausnahme: Emily und John strahlen auf dem roten Teppich!

Die Charity-Veranstaltung von George Clooney (62) und seiner Frau lassen sich die "Oppenheimer"-Darstellerin und ihr Liebster nicht entgehen. Auf dem roten Teppich geben sie dort einen niedlichen Anblick ab: Die zweifache Mama trägt ein enges rotes Kleid, das mit Herzen an der Hüfte verziert ist. Ihr Mann entschied sich für einen klassischen Look, so trägt er einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd und eine dunkle Fliege. Arm in Arm strahlen sie in diesen Outfits auf dem Event um die Wette und wirken dabei überglücklich!

Wie verliebt John noch immer in seine Frau Emily ist, hatte er gegenüber dem Magazin Parade klargemacht. "Ohne sie wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Ich wäre nichts", hatte er zugegeben und geschwärmt: "Sowohl, was meine Karriere betrifft, als auch als Vater bringt sie mich dazu, jeden Tag besser darin zu werden, was ich tue."

