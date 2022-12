John Krasinski sicher: Ohne seine Emily Blunt wäre er nichts

John Krasinski (43) widmet seiner Frau liebe Worte! Der Schauspieler ist seit über zwölf Jahren glücklich mit seiner Kollegin Emily Blunt (39) verheiratet. Mit kleinen Aufmerksamkeiten und gegenseitiger Wertschätzung halten die zwei Hollywoodstars ihre Liebe immer wieder frisch. Wie stark das Band mit seiner Emily ist, ließ John jetzt in einem Interview durchblicken: Er ist sich sicher, dass er ihr eine Menge zu verdanken hat.

Gegenüber dem Magazin Parade schwärmte John jetzt von seiner Liebsten: "Ohne sie wäre ich niemals da, wo ich jetzt bin. Ich wäre nichts." Die gemeinsame Zeit mit Emily bringe ihn gleich in mehreren Lebensbereichen voran, fügte der "The Office"-Star hinzu: "Sowohl, was meine Karriere betrifft, aber auch als Vater bringt sie mich dazu, jeden Tag besser darin zu werden, was ich tue."

Auch nach über zwölf gemeinsamen Ehejahren lasse dieser Effekt nicht nach, betonte John: "Ich freue mich auf jeden neuen Tag, weil ich weiß, dass er besser wird als der vorige." Aus diesem Grund habe seine Emily eine so große Bedeutung für ihn.

Getty Images John Krasinski, Schauspieler

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski

Getty Images Emily Blunt, Schauspielerin

