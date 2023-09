Meryl Streep und Anne feiern "Teufel trägt Prada"-Reunion!

Meryl Streep (74) und Anne Hathaway (40) bleiben ein legendäres Duo! 2006 hatten die Hollywoodikone und ihre Schauspielkollegin in "Der Teufel trägt Prada" gemeinsam die Zuschauer begeistert. In dem Film verkörpert die Brünette die Assistentin von Meryls Rolle Miranda Priestley – und muss dabei ganz schön einstecken. Im wahren Leben verstehen sich die beiden Frauen aber bestens. Das beweisen Anne und Meryl nun erneut bei einer kleinen Reunion!

Am Donnerstag fanden in New York die Albie Awards statt. Zu diesem Anlass schmissen sich sowohl Meryl als auch Anne total in Schale und strahlten bei dem Event um die Wette. Die 74-Jährige trug ein funkelndes Oberteil, während ihre Kollegin in einem grünen Kleid im Schachbrettmuster glänzte. Bei der Preisverleihung ließen sich die zwei auch gemeinsam abbilden und schienen über das Treffen total happy – das zeigen Fotos, die Hollywood Life vorliegen.

Sowohl für Anne als auch Meryl war "Der Teufel trägt Prada" ein großer Erfolg gewesen. Die Dreharbeiten selbst waren für Letztere aber nicht allzu spaßig – wegen der intensiven Arbeit mit der Rolle der grantigen Miranda! "Es war schrecklich! Während draußen alle Spaß hatten, saß ich schlecht gelaunt in meinem Wohnwagen. Das ist wohl der Preis dafür, der Boss zu sein", hatte Meryl einmal darüber verraten.

Anzeige

Getty Images Meryl Streep in New York, April 2023

Anzeige

Getty Images Anne Hathaway bei den Albie Awards 2023

Anzeige

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep in "Der Teufel trägt Prada"

Anzeige

Welche Schauspielerin bewunderst du mehr? Meryl Streep! Anne Hathaway! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de