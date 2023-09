Sexbeichte: Kann "Love Island"-Laura sich Dreier vorstellen?

Sie redet Klartext! In der Datingshow Love Island suchen Singles die große Liebe. Laura und Leon haben sich schon zu Beginn der Show gefunden und sind seitdem unzertrennlich. Das bewies Leon auch zuletzt: Als Laura ihm einen Rosenquarz schenkte, war der BWL-Student so gerührt, dass er ihr seine Liebe gestand. Nun packt Laura aus und erzählt, ob sie sich neben Leon noch einen anderen Sexpartner in der Villa vorstellen könnte!

Bei einem Spiel muss die Kölnerin die Frage beantworten, ob sie sich schon einmal Sex mit zwei Islandern gleichzeitig vorgestellt habe. Die Antwort darauf ist ein klares Ja. Ganz offen erklärt Laura, dass ihre Wahl dabei auf Vani (24) fallen würde. Und was hält die Auserwählte davon? "Mit der Laura gerne. Aber Leon kann von mir aus außen vor bleiben", antwortet die Granate verschmitzt.

Für Leon und Laura wäre das nicht der erste intime Moment in der Realityshow: In der Private-Suite genossen die Turteltauben bereits ihre Zeit zu zweit – und kamen dabei wohl auch beide auf ihre Kosten: "Dann hatte ich einen kleinen Orgasmus und dann er! Das war so unnormal vertraut", plauderte sie damals aus. Zum Geschlechtsverkehr sei es aber nicht gekommen.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

