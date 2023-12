Andere Prioritäten: "Love Island"-Leon und Laura getrennt!

Diese Liebe hat nicht lange gehalten. Bei Love Island hatten sich Leon und Laura ineinander verliebt. Als Paar hatten es die beiden sogar bis auf den zweiten Platz geschafft. Doch seit ein paar Tagen scheint es bei den Turteltauben zu kriseln. Laura schrieb im Netz, dass sie sich alleingelassen fühle. Nun gibt es traurige Gewissheit: Leon und Laura haben sich tatsächlich getrennt.

In ihrer Instagram-Story gibt Laura das Liebes-Aus bekannt. "Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden und glücklichen Beziehung. Ich habe immer an meiner Vorstellung festgehalten, wie schön es sein könnte. Zu diesem Punkt ist es leider nicht gekommen, jeder hat seine Prioritäten anders gesetzt", so das Reality-Sternchen. Es folgt ein tränenreiches Video mit einem Dank an die Fans. "Es ist alles nicht einfach und ich denke mal, ich muss auch loslassen, um das Richtige zu bekommen", schluchzt Laura.

Und dabei hatten Laura und Leon so große Pläne für die Zukunft. Direkt nach "Love Island" plauderten die beiden gegenüber Promiflash aus, wie es weitergehen sollte. "Auch wenn es eine Fernbeziehung erst mal sein wird, das kriegen wir hin. Wenn beide dran glauben, dann funktioniert es", schwärmte das Pärchen.

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

Instagram / lori.g14 Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTL II Leon und Laura bei "Love Island" 2023

