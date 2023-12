"Love Island"-Leon teilt nach Trennung von Laura Heulfoto

Er ist unglücklich! Leon und Laura hatten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennen und auch lieben gelernt. Doch obwohl sie bereits von Beginn an miteinander vercoupelt gewesen waren, hatte es am Ende bloß für den zweiten Platz gereicht. Trotzdem begannen sie nach der Show eine Fernbeziehung. Doch die ist mittlerweile gescheitert: Nachdem bereits seit einigen Wochen über eine Liebeskrise spekuliert worden war, gab die Kölnerin gestern die Trennung bekannt. Nun meldet sich auch Leon zu dem Liebes-Aus zu Wort!

In einer Instagram-Story teilt der Münchner ein verheultes Foto von sich. Dazu schreibt er, dass die letzten Wochen, in denen sie einander nicht sehen konnten, sehr schwer für ihn gewesen seien. "Ich/wir haben bis zuletzt daran geglaubt, dass es funktionieren kann. Leider mussten wir jedoch feststellen, dass wir es bei vielen Themen vermehrt nicht geschafft haben, auf einen Nenner zu kommen", erklärt der Kuppelshow-Teilnehmer nähere Details. Am Ende habe er es unterschätzt, was es bedeute, eine Fernbeziehung zu führen.

Seine Verflossene machte die Trennung gestern öffentlich. "Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen von einer gesunden und glücklichen Beziehung. Ich habe immer an meiner Vorstellung festgehalten, wie schön es sein könnte. Zu diesem Punkt ist es leider nicht gekommen, jeder hat seine Prioritäten anders gesetzt", erklärte Laura in einem Statement.

Instagram / officialeon Leon, "Love Island"-Kandidat 2023

Instagram / lori.g14 Laura, "Love Island"-Kandidatin

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

