Kann "Love Island"-Laura sich vorstellen, zu Leon zu ziehen?

Würde sie für ihn umziehen? Laura und Leon hatten sich in der diesjährigen Love Island-Staffel kennen und lieben gelernt. Doch obwohl sie bereits von Beginn an miteinander vercoupelt gewesen waren, reichte es am Ende bloß für den zweiten Platz. Aber das hat ihren Gefühlen anscheinend keinen Abbruch getan: Die beiden lernen sich dennoch weiter kennen. Nun verrät Laura, ob sie sich vorstellen kann, mit Leon zusammenzuziehen!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Kölnerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Diese wollen natürlich wissen, wie es mit ihrem Auserwählten so läuft. "Ich habe tatsächlich das Gefühl, es läuft im Real Life noch besser. Wir haben sehr ähnliche Vorstellungen vom Leben und können über alles sprechen", antwortet sie. Die Distanz zeige ihr, wie sehr sie ihren Liebsten in ihrem Alltag vermisse. Doch könnte sich Laura einen Umzug zu Leon vorstellen? "Ich würde Köln nur ungern verlassen, kann mir aber auch vorstellen, nach Bayern zu ziehen", erklärt die Beauty.

Während der Sendung sah das noch ganz anders aus: Damals konnte sich Laura noch nicht vorstellen, nach Bayern zu ziehen. Doch auch eine Fernbeziehung scheint für die beiden Turteltauben kein unüberwindbares Problem zu sein: "Auch wenn es erstmal eine Fernbeziehung sein wird, das kriegen wir hin. Wenn beide dran glauben, dann funktioniert das", plauderte Leon bereits in einem früheren Promiflash-Interview aus.

Instagram / officialeon Leon, "Love Island"-Kandidat 2023

Instagram / lori.g14 Laura, "Love Island"-Kandidatin 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Leon und Laura bei "Love Island" 2023

