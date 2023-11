"Alleingelassen": Krise bei "Love Island"-Leon und Laura?

Gibt es etwa Ärger im Paradies? In der diesjährigen Staffel von Love Island haben sich Leon und Laura kennen und lieben gelernt. Obwohl sie die Kuppelshow nicht als Sieger verließen, taten sie es dennoch gemeinsam. Seither führen die beiden Realitystars eine Fernbeziehung und halten ihre Fans auf dem Laufenden. Wird die Distanz aber langsam zur Belastungsprobe für Leon und Laura?

Auf Instagram wird die Reality-TV-Darstellerin von einem ihrer Follower gefragt, wann sie ihren Leon denn das nächste Mal wiedersehen wird. Doch das weiß Laura offenbar selbst noch nicht. "Gute Frage. Ich fühle mich momentan sehr alleingelassen", gibt sie offen in ihrer Story zu und scheint eine Liebeskrise anzudeuten.

Erst vor wenigen Wochen verriet die 23-Jährige, wie sehr ihr Leon fehlt. "Ich habe heute einen eher sentimentalen Tag und vermisse Leon sehr doll", schrieb sie zu einem gemeinsamen Foto. An solchen Tagen wisse sie aber ganz genau, was sie an ihrem Partner habe. Dabei erzählte sie auch, dass Leon sie bald besuchen wolle – wurde daraus nun etwa nichts?

Anzeige

RTL ZWEI Leon und Laura bei "Love Island"

Anzeige

Instagram / officialeon Laura und Leon, "Love Island"-Kandidaten

Anzeige

RTL2 Leon und Laura, "Love Island"-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de