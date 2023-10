"Alte Zeiten": Ralf Schumacher teilt Bild mit Bruder Michael

Er beweist mal wieder, wie nahe sie sich standen. Im Dezember 2013 hatte Michael Schumacher (54) einen schweren Ski-Unfall. Das Unglück kostete den ehemaligen Rennfahrer fast das Leben. Seitdem ist kaum etwas über den Gesundheitszustand des früheren Formel-1-Stars bekannt. Der siebenfache Weltmeister wird von seiner Familie komplett abgeschirmt. Auch sein jüngerer Bruder Ralf Schumacher (48) scheint den ehemaligen Sportler ziemlich zu vermissen.

Auf Instagram teilte der frühere Rennfahrer einen emotionalen Schnappschuss. Während Ralf in einem Kart sitzt, mit Helm auf dem Kopf, beugt sich sein Bruder Michael zu ihm rüber, um ihn wohl Tipps zugeben. Die Schwarz-Weiß-Aufnahme entstand im Jahr 1990. "Schon ein paar Jahre her. Der beste Coach, den man haben konnte. Schöne Erinnerung an alte Zeiten im Kartsport", schreibt Ralf zu dem Foto.

Ab und zu äußern sich auch ehemalige Weggefährten zu Michaels Zustand. "Was wir wissen, ist, dass wir nie positive Nachrichten hören", sagte Johnny Herbert gegenüber Grosvenor Sport. "Das ist der schreckliche Gedanke, dass er immer noch nicht in der Lage ist, dem Michael nahe zu sein, an den wir uns alle erinnern. Und das ist sehr traurig", fuhr er fort.

