Nanu, wer ist denn diese wilde Tänzerin? Um Anastacia (49) ist es in den letzten Jahren ruhig geworden. 2003 war die Sängerin erstmalig an Brustkrebs erkrankt, zehn Jahre später kam die Krankheit erneut zurück – und auch zum zweiten Mal konnte die Blondine sie besiegen. Dass sie trotz dieses schweren Kampfes nicht an Lebensfreude eingebüßt hatte, bewies die völlig veränderte Anastacia jetzt bei der italienischen Version von Let's Dance!

Man hätte sie fast nicht wiedererkannt: Anastacia legte bei "Ballando con le stelle" (dt. "Tanzen mit den Stars") eine besonders flotte Sohle aufs Parkett. Dabei fiel auf: Die "I'm Outta Love"-Interpretin ist deutlich runder als gewohnt – hat aber in Sachen Show-Entertainment absolut nichts verlernt! Die Extrakilos hielten die Rampensau nämlich ganz und gar nicht davon ab, im Mini-Fummel ihren Tanzpartner nach Lust und Laune zu bespringen und dabei für den einen oder anderen Po-Blitzer zu sorgen. Klar, dass es bei so viel Einsatz nur die Bestnoten von der Jury gab!

Der Auftritt der fitten 42-Jährigen im italienischen Fernsehen war jedoch nur ein kleines – wenn auch sehr unterhaltsames– Gastprogramm. Anastacia wirbelte bereits 2016 in der britischen Version des Formats über die Tanzfläche.

HY/Newsmakers/Gettty Images Anastacia bei den World Music Awards 2001

A Fraioli / Splash News Anastacia und Tanzpartner Maykel Fonts beim Auftritt bei "Ballando Con Le Stelle"

A Fraioli / Splash News Anastacia bei ihrem Auftritt bei "Ballando Con Le Stelle"

