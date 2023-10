"Daneben": Das hält "Are You The One?"-Sabrina von Emanuell

Sabrina hat einfach nur das Spiel gespielt. In der aktuellen Staffel von Are You The One? – Reality Stars in Love versteht sich die Beauty gleich mit zwei Männern besonders gut: Sie hat ein Auge auf Emanuell (30) und Peter geworfen. Die beiden sind ziemlich angefressen von der Situation – gegenüber Promiflash verrät Sabrina aber jetzt, warum sie sich Emanuell und Peter warmgehalten hat.

"Ich habe gehört, dass sich Emanuell bei anderen Formaten daneben benommen hat und bei mir einfach alles durchgehen lässt", erklärt sie im Promiflash-Interview. Sie habe einfach austesten wollen, wie weit sie bei dem einstigen Bachelorette-Teilnehmer gehen kann – und das sei bei dem Eventmanager sehr weit gewesen. "Außerdem brauche ich dominante Männer und das war bis jetzt keiner. Ich habe zudem gesagt, dass ich mich dieses Mal bei 'Are You The One?' nicht mehr sofort auf einen Mann einlasse und meinen Hot Girl Summer lebe", begründet sie ihr Verhalten.

Doch was sagt Emanuell dazu? "Sabrina hat sich einfach mehrere Optionen offen gehalten und auch nicht ehrlich und direkt mit mir kommuniziert", teilt der 30-Jährige Promiflash mit. Dennoch habe er fest daran geglaubt, dass sie ein Perfect Match seien: "Wir haben uns immer wieder geküsst, geflirtet und es war einfach immer eine Spannung da. Zudem hab ich ihren Worten Glauben geschenkt und darauf vertraut."

Sabrina, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

Sabrina Wlk, Ex-"Are You The One?"-Kandidatin 2021

Emanuell Weißenberger, Realitystar

