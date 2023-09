Verweigert Sophia Thomalla etwa "Are You The One?"-Matchbox?

Was ist in der Villa vorgefallen? In den aktuellen Folgen von Are You The One? – Reality Stars in Love dürfen Mike Heiter (31) und Jenny sowie Peter und Kim Virginia (28) auf ein Date gehen. Währenddessen wählen die anderen Kandidaten seelenruhig in der Villla ein Paar aus, das am Abend in die Matchbox soll. Doch war die Abstimmung etwa umsonst? Sophia Thomalla (33) teasert an, dass sie erstmalig die Matchbox-Entscheidung verweigern will!

"Möglicherweise geht heute niemand in die Matchbox", kündigt die Moderatorin an. Die Kandidaten im Raum sehen sich daraufhin verwirrt an, denn sie können selbst kaum glauben, was sie gerade gehört haben. "Wir verkaufen nicht", stellen sie einstimmig klar. Doch ein Verkauf steht anscheinend nicht einmal zur Debatte, denn die 33-Jährige verrät: "Heute ist etwas ganz heimlich und still und leise passiert, das gab es bei 'Are You The One?' noch nie." Was genau sie damit meint, wird erst in der kommenden Doppelfolge aufgeklärt.

Doch fühlt sich Max Bornmann etwa angesprochen? Nach Sophias Ansage grinst er erst heimtückisch, bevor er anfängt, sich ganz nervös umzusehen. Nachdem die Moderatorin einmal in die Runde sieht, atmet die Make Love, Fake Love-Bekanntheit tief durch – weiß Max etwa mehr als seine Mitstreiter?

