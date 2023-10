Das sagt Realitystar Jona Steinig zu Walentina im Sommerhaus

Jona Steinig (27) weiß, wie der Hase läuft. In der aktuellen Staffel von Das Sommerhaus der Stars sorgt vor allem das Couple Walentina Doronina (23) und ihr Verlobter Can Kaplan für jede Menge Wirbel: Vor allem wegen einer früheren Partyausladung geraten die beiden immer wieder mit Aleks (32) und Vanessa Nwattu aneinander. Auch die restlichen Bewohner sind nicht gerade gut auf die Blondine gestimmt. Doch ihr Reality-Kollege Jona verrät Promiflash, dass Walentina sich nur wegen ihres Images so verhält.

"Ich weiß, dass Walentina überall aneckt und ich verstehe auch, wenn man sie nicht mag […], zu mir ist sie aber immer nett gewesen", erklärt der einstige Die Bachelorette-Teilnehmer Promiflash. Dennoch finde er, dass die Aussagen der 23-Jährigen teilweise sehr grenzwertig seien. "Ich muss aber sagen: Walentina wird dafür gebucht, um so viel Stress zu machen. Wenn sie das nicht machen würde, würde sie nicht gebucht werden. Also ja, soll sie einfach machen. Solange man nicht unmoralisch handelt", plaudert er aus. Er sei auch der Meinung, dass sie der Grund für gute Quoten sei – so würden mehr Leute einschalten, weil die Promi Big Brother-Teilnehmerin für viel Aufregung sorgt.

Damit, dass das Drama im Sommerhaus so dermaßen eskaliert, hat Walentina wohl selbst nicht gerechnet. "So, wie das wirklich im Sommerhaus abgelaufen ist, hat mich so schockiert und so dermaßen traurig gemacht, dass ich wirklich dachte, ich höre auf mit dem Reality-Business", hatte sie in ihrer Instagram-Story zugegeben.

