Sommerhaus-Eklat: Walentina wollte Reality-Karriere beenden!

Das Sommerhaus der Stars bringt Walentina Doronina (23) an ihre Grenzen! Die Essenerin kämpft aktuell in der Show um den Sieg. Und das gestaltet sich offenbar gar nicht so leicht – denn wie die Blondine schon vorab anteaserte, seien die Dreharbeiten mehr als anstrengend gewesen. Sogar zu einer Prügelei soll es gekommen sein. Für das TV-Starlet offenbar eine schwierige Situation, wegen der Wale sogar ihre Karriere beenden wollte!

Auf ihrem Instagram-Account reagiert die 23-Jährige zusammen mit ihrem Verlobten Can Kaplan auf die erste Episode der Sendung. Vorab gibt Walentina ehrlich zu: Der Dreh war sehr belastend! "So, wie das wirklich im Sommerhaus abgelaufen ist, hat mich so schockiert und so dermaßen traurig gemacht, dass ich wirklich dachte, ich höre auf mit dem Reality-Business", erklärt sie. Ob sie sich damit auf den Eklat inklusive Gewalt bezieht?

In der Sendung soll es bei einem Pärchen nämlich zu einem gewaltsamen Streit gekommen sein. Laut RTL mussten zwei Paare deshalb sogar vorzeitig die Show verlassen. Dabei soll es sich Insidern zufolge um Walentina und Can sowie Luigi Birofio (24) und seine Freundin Dana Feist gehandelt haben.

