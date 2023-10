Eingebung? Prinz Harry soll nicht mehr über Royals lästern

Strebt Prinz Harry (39) einen Image-Wechsel an? Der Sohn von König Charles III. (74) und seine Frau Herzogin Meghan (42) haben in der britischen Königsfamilie einen schweren Stand. Zuletzt hatte er in seiner Biografie "Reserve" schwere Vorwürfe gegen seinen Vater und auch seinen Bruder Prinz William (41) erhoben. Damit hatte er das Fass zu überlaufen gebracht und der Großteil seiner Familie will nichts mehr von ihm wissen. Mit den Anschuldigungen soll aber künftig Schluss sein!

Harry soll seinen Ruf aufpolieren. Wie Mirror berichtet, werden der zweifache Vater und seine Gattin künftig von der PR-Agentur WME vertreten – und genau die wollen, dass die Eheleute nichts Negatives mehr über den britischen Königspalast verbreiten. Die Agentur wolle vor allem Harry dabei helfen "eine Stimme für ihn zu finden, die lauter ist, als sich nur über seine Familie zu beschweren", berichtet ein Insider dazu.

Harry soll seine Familie künftig also nicht mehr bashen. Ob Charles und William ihm dann endlich vergeben? Aktuell ist ein Neufang zwischen den Dreien nämlich noch Meilen weit entfernt. Besonders William soll überhaupt nicht daran denken, sich mit seinem Bruder zu vertragen. Der britische Regent wolle eine bessere Beziehung – allerdings eher aus strategischen Gründen.

