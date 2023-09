Strategie: König Charles will Harry vergeben, William nicht!

Wie ist der aktuelle Stand in dem royalen Drama? Prinz William (41) und Prinz Harry (39) hatten einst ein so enges Verhältnis. Doch das änderte sich nach Harrys Hochzeit mit Herzogin Meghan (42) im Jahr 2018 schlagartig. Es folgten eine pikante Netflix-Doku und die Memoiren des jüngsten Sohnes von König Charles III. (74), in dem er seiner Familie schwere Vorwürfe machte. Sein Bruder William soll ihm das nie verziehen haben – und hat es auch in Zukunft nicht vor!

William ist immer noch verletzt! Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtet, soll der Mann von Prinzessin Kate (41) aktuell keine Anstalten machen, seinem jüngeren Bruder zu vergeben. Daran habe sich auch nach Charles Krönung im Mai nichts geändert. Der britische Regent hingegen sei zu einer Aussprache bereit, allerdings aufgrund "strategischer Bedürfnisse". "Es ist nicht tragbar, dass der König, der das nationale Symbol der Einheit ist, so schlechte Beziehungen zu seinem Sohn hat", erklärte die Quelle.

Erst vor wenigen Wochen war Harry für einen Termin in seine Heimat gereist. Auf seine Familie traf er damals aber nicht. Als der 39-Jährige das Grab von Queen Elizabeth II. (✝96) zu ihrem ersten Todestag besuchte, waren Charles und William gar nicht in London zugegen gewesen.

Prinz Harry und Prinz William, 2021

König Charles im September 2023

Die Queen und Prinz Harry im Mai 2019 auf Schloss Windsor

