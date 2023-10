Nina Noel blickt kurz vor Geburt auf Schwangerschaft zurück

Nina Noel (34) blickt auf ihre Schwangerschaft zurück. Die Influencerin und ihr Verlobter Tony sind bereits stolze Eltern einer Tochter und eines Sohnes. Doch wie sie im April dieses Jahres verkündete, waren sie noch nicht komplett: Die Brünette ist zum dritten Mal schwanger! Seit dieser Neuigkeit hält sie ihre Fans über ihre Schwangerschaft stets auf dem Laufenden – und jetzt gibt es einen Rückblick: Nina teilt Bilder von ihrem Babybauch in verschiedenen Schwangerschaftswochen.

Auf Instagram postet die bald dreifache Mama eine Collage mit Fotos, die sie alle in demselben Outfit zeigen: Sie trägt ein zweiteiliges braunes Set, das aus einem Sport-BH und einer Leggings besteht. Auf jedem Bild sind drei Dinge immer gleich: der Look, die Körperhaltung und die Perspektive. Eins ist aber immer anders: die Größe ihres Bauchs! Während in der achten Woche noch nichts von einer Schwangerschaft zu sehen ist, deutet sie sich in der zwölften Woche bereits an. In der 36. Woche ist der Babybauch der ehemaligen Köln 50667-Darstellerin dann überhaupt nicht mehr zu übersehen. "Oktober – wir sind in deinem Geburtsmonat angekommen. Wir können es kaum erwarten, dich in ein paar Tagen kennenzulernen, unser kleines Mädchen", schreibt die Dubai-Auswanderin dazu.

Aber wollten Nina und Tony eigentlich das Baby? "Es ist kein Geheimnis, dass diese Schwangerschaft nicht geplant war", hatte die Influencerin gegenüber Promiflash zugegeben und angemerkt: "Ich habe aber gehofft, dass der Test negativ ausfällt." Als sie dann aber erfahren habe, dass sie schwanger sei, habe sie sich trotzdem riesig gefreut.

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Freund Tony

Instagram / ninanoel Nina Noel im September 2023

Instagram / ninanoel Nina Noel mit ihrem Sohn Maliyo Tyger

