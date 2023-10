"Emotional": Hugh Bonnevilles Frau Lulu weint wegen Trennung

Für sie war es nicht leicht. 25 Jahre waren Hugh Bonneville (59) und seine Frau Lulu verheiratet. Doch nun gibt es traurige Neuigkeiten von dem Schauspieler und seiner Liebsten: Das Paar lässt sich scheiden. Die Gründe für das Liebes-Aus sind bisher noch unklar. Da Hugh die vergangenen Jahre allerdings viel unterwegs war, könnte unter anderem fehlende Zeit eine Ursache sein. Für Lulu ist das Ganze wohl schwer zu verkraften.

Die Ehefrau des Schauspielers weinte bitterliche Tränen in einem Pub in der Nähe ihres Hauses in West Sussex, als sie ihren Freunden erzählte, dass Hugh sich eines Abends im Juli zu ihr setzte und sagte, es sei vorbei. "Sie wurde unglaublich emotional, als sie über die Trennung sprach", verriet ein Zeuge gegenüber Daily Mail. "Es ist klar, dass Lulu das Gefühl hat, dass 20 Jahre Ehe nichts wert sind", erläuterte ein ihr nahestehender Freund weiter.

Ein Sprecher des Schauspielers bestätigte das Ehe-Aus am Wochenende gegenüber den Medien. Erst wenige Tage zuvor wurde der "Notting Hill"-Star während einer Hochzeitsfeier ohne seinen Ehering gesichtet.

Getty Images Hugh Bonneville und Lulu Williams, September 2019

Getty Images Lulu Williams und Hugh Bonneville, April 2015

