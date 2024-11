Hugh Bonneville deutet "Downton Abbey"-Finale für 2025 an

Alle Fans von Downton Abbey aufgepasst! Hugh Bonneville (60), der als Robert Crawley in dem beliebten Historiendrama zu sehen ist, verrät Details zur Zukunft der Erfolgsshow. Der dritte Film der Reihe soll ab September 2025 auf der Leinwand zu sehen sein – offenbar als Finale. In einem neuen Interview bei der "Chris Evans Breakfast Show" bestätigt er: "Wir haben diesen Sommer einen dritten - und wahrscheinlich letzten - "Downton Abbey"-Film fertiggestellt, der im nächsten September in die Kinos kommen wird und ein wunderbarer Abschluss der Geschichte ist [...]."

Hugh plaudert direkt noch aus, dass sich ein Großteil der Handlung wohl in dem prächtigen Anwesen der Familie abspielen wird. Der Brite erläutert in dem Zuge auch, wie das Ableben seines beliebten Co-Stars Maggie Smith (✝89) integriert wird: "[...] Wir verabschieden uns von allen Charakteren sowie natürlich von Dame Maggie, was erst auf dem Bildschirm und jetzt im echten Leben sehr ergreifend war. Wir werden sie schmerzlich vermissen. Aber der letzte Film wird natürlich eine große, bleibende Hommage an sie sein."

Obwohl die ikonische Darstellerin im September dieses Jahr verstorben ist, wird ihre Rolle als Lady Violet in "Downton Abbey" fortleben. Derzeit kursieren hartnäckige Gerüchte um ein mögliches Prequel der Serie und Filmreihe. Dem Bericht von Daily Mail zufolge könnte bei einer solchen Produktion das frühere Leben der scharfzüngigen Lady im Fokus stehen. Ein besonderes Augenmerk solle dabei auf ihr bereits angedeutetes Liebesleben gelegt werden. Bis dato steht eine offizielle Bestätigung jedoch noch aus.

ActionPress Der Cast von "Downton Abbey"

Landmark Media Press and Picture Maggie Smith in "Downton Abbey II: Eine neue Ära"

