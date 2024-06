"Downton Abbey 3": Der Kinostart wurde offiziell verkündet!

Downton Abbey-Fans aufgepasst! Die beliebte Serie und mittlerweile erfolgreiche Filmreihe geht in die nächste Runde. Der mit Spannung erwartete dritte Film des historischen Dramas hat nun endlich ein konkretes Erscheinungsdatum. Am Mittwochabend wurde auf dem offiziellen Instagram-Account von "Downton Abbey" mit einem Post der Termin bekannt gegeben. Die Fortsetzung soll am 12. September 2025 weltweit in die Kinos kommen! Einer der Hauptdarsteller verspricht schon jetzt ein herausragendes Filmerlebnis.

Der Brite Hugh Bonneville (60) spielt von Beginn an den Earl of Grantham und schwärmt bereits euphorisch von Teil drei. Im Gespräch mit Yahoo UK verriet er, dass es der bisher beste Film sein wird. Laut ihm werden neue Elemente vorkommen, die besonders für treue Fans interessant sind. Hugh berichtet auch sehr offen über die Entwicklung seiner Rolle: "Was meine Figur angeht, denke ich, dass man das Übliche erwarten kann. Das bedeutet, dass er eine Art Dinosaurier ist, der nur widerwillig in die Zukunft geführt wird und dann schließlich ein bisschen nach vorne stolpert." Sein Charakter muss sich erneut den aufkommenden Herausforderungen der damaligen Zeit stellen: "Wie immer gibt es also diesen Rhythmus, in dem sich die Dinge mit eisiger Langsamkeit verändern und Robert dies schließlich akzeptiert."

Die aktuellen Verfilmungen über das Leben der englischen Adelsfamilie Crawley sind ein Spin-off der gefeierten Fernsehserie, die von 2010 bis 2015 in insgesamt sechs Staffeln lief. Der erste Kinofilm erschien 2019, während "Downton Abbey: Eine neue Ära" erst 2022 auf der Leinwand lief. Die Handlung des dritten Teils ist bisher geheim. Worauf sich die Zuschauer aber jetzt schon freuen können, ist die Rückkehr des etablierten Casts! Dazu gehören unter anderem Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern (62), Michelle Dockery (42), Jim Carter, Robert James-Collier sowie Joanne Froggatt (43). Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Joanne erstmals schwanger ist. Inwiefern ihre Schwangerschaft in die Handlung einbezogen wird, ist im Moment nicht klar.

