Neue Partnerin? Hugh Bonneville knutscht mit Influencerin

Hugh Bonneville (60) zeigt sich in London frisch verliebt. Der Schauspieler trennte sich im vergangenen September nach 25 gemeinsamen Jahren von seiner Ehefrau Lulu Williams und scheint nun wieder eine neue Liebe gefunden zu haben. Seit geraumer Zeit scheint Hugh mit der veganen Influencerin Heidi Kadlecova liiert zu sein, wie Daily Mail berichtet. Die beiden wurden turtelnd und Hand in Hand in den Straßen von London gesichtet. Ihre Liebe wollten sie vor der Öffentlichkeit nicht verstecken, demnach durfte auch ein inniger Kuss nicht fehlen, wie einige Schnappschüsse zeigen.

Augenzeugen berichten zudem, dass Hugh und Heidi wie verliebte Teenager gewirkt haben. "Hugh und Heidi schienen sich wirklich zu lieben und freuten sich, gemeinsame Zeit miteinander verbringen zu können", so ein Insider. Sie soll ihn in der Vergangenheit sogar schon mehrfach am Set von "Go Away!" besucht haben. Die Drehpausen sollen die Turteltauben für gemeinsame Zweisamkeit genutzt haben, wie die Quelle verrät.

Bereits im März dieses Jahres machte die Nachricht die Runde, dass sich Hugh nach einer 25 Jahre langen Ehe wieder ins Dating-Leben stürzte. Dasselbe Newsportal berichtete damals, dass der 60-Jährige auf mehrere Dates mit der Schauspielerin Claire Rankin gegangen sein soll. Zum Date-Programm gehörte unter anderem ein romantisches Dinner in einem Luxushotel und ein Besuch bei Königin Camilla (77).

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Bonneville und Lulu Williams, September 2019

Anzeige Anzeige

Getty Images Hugh Bonneville und Königin Camilla im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige