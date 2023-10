Wann kommt Jennifer Frankhausers zweites Kind zur Welt?

Jennifer Frankhauser (31) bereitet sich auf das Leben als zweifache Mama vor! Vor einem Jahr kam der erste Sohn von ihr und ihrem Partner Steffen König zur Welt. Der kleine Damian ist der ganze Stolz der Influencerin – und er soll kein Einzelkind bleiben! Aktuell ist die Schwester von Daniela Katzenberger (37) wieder schwanger, wie sie vor zwei Wochen überglücklich verriet. Gegenüber Promiflash plaudert Jenny nun auch aus, wann sich ihre Familie vergrößern wird.

Sie befindet sich gerade erst am Anfang ihrer Schwangerschaft – das Baby wird also ein Frühlingskind werden! "Es kommt wahrscheinlich im April auf die Welt", verrät Jenny im Promiflash-Interview. Genug Zeit also, um sich auf das Neugeborene vorzubereiten – bei Damian war das nämlich sehr herausfordernd für die jungen Eltern gewesen. "Ja, wir hatten keine leichte Anfangszeit. [...] Aber wir haben es gut gemeistert und beim zweiten Kind bin ich nicht mehr so unerfahren wie beim ersten und gehe das Ganze sehr viel entspannter an", betont die ehemalige Dschungelkönigin.

Bereits jetzt merke Jenny, dass sich ihre Anspannung deutlich verringert habe. "Ich weiß, was zu tun ist, wenn das Baby Bauchschmerzen hat oder ähnliches. Ich denke, ich werde bei vielem lockerer sein", erklärte sie auf Instagram.

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Steffen König, 2023

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de