"Mein Girlfriend": "Love Island"-Luca rührt Jenny zu Tränen!

Bei Love Island wird es schnulzig! Schon bald steht in der Datingshow das große Finale an. Während einige Couples in der Show offenbar bereits feststehen, bilden einige auch Freundschafts-Pärchen. Jeanine und Angelo droht deswegen auch der Exit. Doch es liegt auch ordentlich Liebe in der Luft. So gesteht Leon beispielsweise Laura nach nur zwei Wochen seine Liebe. Und auch bei Jenny und Luca bleibt es zuckersüß.

In der aktuellen "Love Island"-Folge ist es augenscheinlich Zeit für romantische Geständnisse und Fragen. Denn auch Luca macht Nägel mit Köpfen. Bei einem romantischen Date, das der 27-Jährige selbst für seine Liebste organisiert, umgarnt er die Blondine mit Komplimenten und einer wichtigen Frage: "Jenny, wir sind ja seit der ersten Woche ein Couple und ich wollte dich fragen, ob du mein Girlfriend sein möchtest?" Die Hotelfachfrau ist davon völlig überwältigt. "Ja, ich will. Du bist so süß", erklärt sie unter Tränen.

Auf X kommt Lucas Frage eher weniger gut an – vor allem die Art und Weise. "Girlfriend? Oh man, ernsthaft?", beschwert sich ein User. Andere fanden den Moment zwischen Jenny und Luca aber auch niedlich. "Bisschen cute sind die beiden ja schon", schreibt ein Fan.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

Anzeige

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de