Bei Joe Jonas und Sophie Turners Scheidung wird es nun ernst

Nimmt das Scheidungsdrama bald ein Ende? Anfang September schockierten Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) ihre Fans mit einer unschönen Neuigkeit: Nach einigen Scheidungsspekulation bestätigte das Paar im Netz die Gerüchte. Seitdem leisten sich die beiden eine wahre Schlacht. Doch das ganze Hin und Her könnte bald ein Ende haben. Joe und Sophie werden zu intensiven Gesprächen über die Scheidung zusammen kommen!

Wie Daily Mail berichtet, soll das Paar am Mittwoch mit einer viertägigen Mediation beginnen, um eine Scheidungsvereinbarung auszuhandeln. Dabei sollen alle offenen Fragen zur Trennung geklärt werden – so unter anderem auch die Frage ums Sorgerecht für die zwei Töchter Willa und Delphine. Sollten Sophie und Joe in den vier Tagen zu keiner Einigung kommen, wird am 02. Januar 2024 ein Prozess alles Weitere klären.

Vor allem für Sophie kam die Scheidung wohl so ziemlich aus dem Nichts. Laut Gerichtsdokumenten gab die 27-Jährige an, dass das "Scheitern [ihrer] vierjährigen Ehe sehr plötzlich geschah." Laut Page Six habe sie zudem durch die Medien erfahren, dass sich Joe von ihr scheiden lassen wolle.

MEGA Sophie Turner und Joe Jonas mit ihren Kids

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai bei einer Premiere

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Oktober, 2022

