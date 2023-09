"Viele Geheimnisse": Darum endete Joe Jonas und Sophies Ehe

Joe Jonas (34) und Sophie Turner (27) hatten mit vielen Problemen zu kämpfen. Eigentlich waren die Schauspielerin und der Sänger ein echtes Traumpaar. Doch Anfang September hatten die beiden ihre Scheidung bestätigt. Nach vier gemeinsamen Jahren und zwei Kindern ist nun alles aus. Doch es soll schon länger gekriselt haben. Jetzt ist klar: Joe und Sophies Ehe soll auch am Thema Ehrlichkeit gescheitert sein.

Wie das Ok! Magazine berichtet, erzählt ein Insider, mit welchen Problemen Sophie und Joe zu kämpfen hatten. "Es gab zu viele Geheimnisse und Lügen. [...] Sie haben gemerkt, dass es nicht funktionieren kann", heißt es seitens der Quelle. Die Game of Thrones-Darstellerin und der Jonas Brothers-Star seien dadurch an einen Punkt gelangt, an dem sie nicht mehr zurückgehen konnten.

Über die möglichen Gründe zum Ehe-Aus wurde bereits spekuliert. Unter anderem wurde behauptet, die 27-Jährige gehe viel zu oft auf Partys und kümmere sich kaum um ihren Nachwuchs. Ihre Fans sprangen ihr hier aber direkt zur Seite und nahmen sie in Schutz: "Joe Jonas ist tatsächlich da draußen und sagt: 'Ich lasse mich von meiner Frau scheiden, weil sie mich zwingt auf meine beiden Kinder aufzupassen, während sie arbeitet'", schimpfte nicht nur ein User auf X.

Getty Images Joe Jonas und Sophie Turner im Mai bei einer Premiere

Instagram / sophiet Sophie Turner und Joe Jonas im August 2023

Getty Images Joe Jonas mit seiner Frau Sophie Turner

