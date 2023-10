Das denkt "Princess Charming"-Madleen über Fremdgeknutsche

Ist das ein Problem für sie? Derzeit sucht Madleen Matthias (23) bei Princess Charming nach der großen Liebe. Vielen Kandidatinnen kam die Studentin auch schon näher und knutschte hier und da auf Dates. Aber das sind nicht die einzigen Küsse, die fallen – die Girls in der Kandidatinnen-Villa haben ebenfalls Spaß miteinander! Aber was hält Madleen eigentlich davon, wenn ihre Liebesanwärterinnen miteinander rummachen?

"Viele haben gefragt, wie ich es fand, dass die Frauen in der Villa geknutscht haben. Ich habe schon damals im Casting gesagt, dass solche Situationen unvermeidbar sind und ich es als Kandidatin wahrscheinlich nicht anders machen würde", gibt die 23-Jährige in einem Q&A auf Instagram zu. Für sie ist das also gar kein Problem! "Knutschen kann doch etwas so Schönes sein! Unter den Umständen von 'Princess Charming' kann man es doch auch niemandem böse nehmen oder?", führt Madleen weiter aus.

Einige Kandidatinnen in der Villa sehen das aber etwas anders. So war etwa Natalie in der vergangenen Folge kein großer Fan davon. In der Entscheidungsnacht petzte sie das etwa direkt der Princess! Auch Elsa Louise hatte wenig Verständnis für die Knutschereien übrig und betonte, dass sie aus anderen Beweggründen in der Show sei.

Princess Charming, RTL+ Stephie und Melanie bei "Princess Charming"

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Princess Charming, RTL+ Die Kandidatinnen von "Princess Charming" im Pool

