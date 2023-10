Mit ihr hat "Princess Charming"-Madleen Übernachtungsdate!

Sie ist die glückliche erste Kandidatin! Bei Princess Charming ging es in den ersten Folgen schon ziemlich heiß her. Madleen Matthias (23) kam schon einigen Kandidatinnen näher und hier und da fielen auch die ersten Küsse. Mehr als ein Einzeldate gab es bislang aber noch nicht. Nun hat die Studentin für ein Girl eine besondere Einladung: Nina bekommt das erste Übernachtungsdate mit der Princess!

In der fünften Folge der queeren Kuppelshow bekommt Nina die Einladung von Madleen, den Abend mit ihr zu verbringen und sogar bei ihr zu übernachten. Die beiden kochen zusammen und gehen dann gemeinsam in den Pool. Dort fällt auch der erste Kuss! Am nächsten Morgen wirken sie richtig glücklich. "Die ganze Nacht waren wir nah und ich bin auf jeden Fall sehr happy", schwärmt Madleen. Nina hingegen weiß ihre Gefühle noch gar nicht richtig einzuordnen: "Ich bin ein bisschen überfordert und überwältigt, dass da eine emotionale Bindung ist und die ist jetzt auch noch doller geworden."

Während Madleen und Nina das Einzeldate haben, feiern die anderen Kandidatinnen in der Villa eine fette Party. Es fließt viel Alkohol – und die Mädels kommen sich näher! Im Pool machen einige miteinander rum und haben Spaß zusammen. Andere finden das aber nicht so gut – wie etwa Natalie oder Elsa. "Ich werde hier niemanden küssen. So was ist nicht mein Fokus hier", betont die Kandidatin aus der ersten Staffel.

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Nina von "Princess Charming" 2023

Anzeige

Princess Charming, RTL+ Madleen Matthias und Nina beim Einzeldate

Anzeige

RTL / Markus Hertrich Madleen Matthias, Princess Charming 2023

Anzeige

Was hältst du von den Aktivitäten der anderen Kandidatinnen während des Einzeldates? Es war eine tolle Party! Sie hätten nicht rumknutschen sollen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de