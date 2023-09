Das sind die ersten "Bauer sucht Frau International"-Singles

Bauer sucht Frau International geht 2024 in die nächste Runde. Denn auch im nächsten Jahr wollen sich wieder zahlreiche Farmer verlieben. Dass das anhand der Flirtshow klappen kann, zeigen zum Beispiel Stefanie und Justin. Die beiden sind inzwischen nicht nur verheiratet, sondern auch Eltern einer Tochter. Doch wer möchte sich als nächstes in das große Liebesabenteuer stürzen? Diese drei Singles sind dabei!

Vorab stellt RTL bereits drei Kandidaten vor, die endlich ihre bessere Hälfte finden wollen. Dazu gehört unter anderem die 65-jährige Marisol. Sie ist Tochter einer Chilenin und eines Deutschen, aber überwiegend in Kolumbien aufgewachsen. Als Teenager lebte sie in Deutschland. Doch nachdem sie an Krebs erkrankt war, kehrte sie in ihr "Seelenland" zurück. Dort betreibt die Hobby-Bastlerin Kaffeeanbau und hält Pferde, Ochsen, Schweine, Gänse und Hunde. Ihr Auserwählter sollte intelligent und strukturiert sein sowie Spanisch beherrschen oder bereit sein, es zu lernen.

Auch Andreas aus Guatemala hofft, in der Kuppelshow fündig zu werden. Der 63-Jährige baut Kakao an, aber kommt ursprünglich aus der IT-Branche. Der einstige Nordrhein-Westfale war bereits verheiratet und hat zwei Kinder sowie zwei Enkelkinder. Seine Mrs. Right sollte aktiv, intelligent und lebensfroh sein.

Der dritte im Bunde ist Fritz aus Frankreich. Der 45-Jährige stammt aus der Schweiz, aber ist vor rund 20 Jahren mit seiner Familie ausgewandert. Seinen Ackerbau- und Milchviehbetrieb führt er zusammen mit seinem Bruder. Auf dem Hof fehlt allerdings noch eine Frau – im Idealfall eine, die Verständnis für die Landwirtschaft hat und liebevoll ist. Die restlichen Kandidaten werden am 3. Oktober vorgestellt.

