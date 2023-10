HealthyMandy und FitnessOskars Baby hat sich eingenistet!

Ihr Baby macht es sich gemütlich! HealthyMandy und FitnessOskar versuchen schon seit einiger Zeit ein Kind zu bekommen. Vergangenes Jahr hatten sie ihren Sohn Rio nur wenige Monate nach der Geburt verloren. Doch kürzlich gaben die beiden Sportinfluencer überglücklich bekannt, dass sie nach einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung wieder Nachwuchs erwarten. Jetzt geben Mandy und Oskar ein erfreuliches Update zu ihrem Baby!

Auf Instagram berichtet das Paar, dass Mandy vorgestern Blutungen gehabt habe, weshalb sie zur Kontrolle ins Krankenhaus gefahren seien. Dort bekamen die beiden direkt Entwarnung – und eine tolle weitere Nachricht: "Was wir dann sahen, rührte uns zu Tränen: Der circa zwei Millimeter kleine Popps hat sich mit seiner Mama verbunden und man hat sogar schon ein kleines Herzchen schlagen sehen." Mandy und Oskars kleiner Schatz wachse und gedeihe: "Außerdem entwickeln sich schon langsam das Gehirn, die Knorpel, Ohren und die Augen. Unglaublich, was die Natur in Schwangerschaftswoche sieben schon leistet."

Mandy und Oskars Fans freuen sich total darüber, dass sich ihr Baby eingenistet hat. "Noch nie habe ich jemanden die Schwangerschaft so sehr gegönnt wie euch. [...] Rio ist bestimmt unglaublich stolz, dass ihr nicht aufgegeben habt und ihr ihn zum großen Bruder gemacht habt", kommentiert ein User gerührt. Ein weiterer schreibt: "Ich freue mich so sehr! Ihr habt jedes Glück der Welt verdient!"

