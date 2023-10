"Hochzeit auf den ersten Blick"-Jawort: Yasemins Mama fehlte

Bei ihrer Trauung lief leider nicht alles wie erhofft. Seit zwei Wochen läuft die zehnte Staffel von Hochzeit auf den ersten Blick. In diesem Jahr wagen abermals zwölf Singles das Beziehungsexperiment – darunter auch Kandidatin Yasemin. In Polizeikommissar Jochen hofft die Sachbearbeiterin, ihren Mr. Right zu finden. Am Tag der großen Hochzeit musste Yasemin allerdings auf ein besonderes Familienmitglied verzichten...

"Meine Mama und meine Tante sind heute nicht da. Es gab einen Trauerfall, die Oma ist gestorben", verriet die 31-Jährige im Einzelinterview der gestrigen Folge und fügte hinzu: "Natürlich ist es schwer für mich, wenn ich sie jetzt nicht dabei hab'." Dabei musste die Braut sichtlich mit den Tränen kämpfen. Dennoch ist sie nicht auf sich allein gestellt: Ihre engsten Freundinnen und ihr Papa Ralf standen Yasemin zur Seite.

Beim Anblick ihres künftigen Ehemanns ist die Traurigkeit dann auch schnell verflogen. Jochen nahm Yasmins Hand und versuchte, ihr die Nervosität zu nehmen – mit Erfolg. Die beiden gaben sich tatsächlich das Jawort. Dabei ergriff die Blondine sogar die Initiative und küsste den 38-Jährigen. "Es war auf jeden Fall ein sehr schöner Kuss. Von mir aus können da gerne noch weitere folgen", plauderte er vor laufender Kamera aus.

"Hochzeit auf den ersten Blick" – ab 25. September, 20:15 Uhr auf Sat.1 oder ab 18. September vorab auf Joyn.

Sat.1 / Christoph Assmann Yasemin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2023

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Yasemin mit ihrer Freundin Moni bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Hochzeit auf den ersten Blick, SAT. 1 Jochen und Yasemin küssen sich bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

