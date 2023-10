"Love Island"-Luca will sein Preisgeld mit Islandern teilen!

Er weiß schon genau, was er mit dem Geld anstellt! Am Montagabend konnte sich Luca mit seinem Couple Jenny bei Love Island gegen die anderen Paare durchsetzen und sich die Gewinnsumme in Höhe von 50.000 Euro schnappen. Aber das Preisgeld allein macht den Schwaben nicht glücklich – er hat in der Datingshow auch seine Traumfrau gefunden, mit der er fleißig Zukunftspläne schmiedet. Doch nicht nur mit seiner Herzdame hat der Hottie schon Pläne. Luca will seinen Gewinn mit anderen Islandern teilen.

"Ich gebe auf jeden Fall einen kleinen Teil dem Leon und dem Leandro und dann machen wir Urlaub", verrät der 27-Jährige im Interview mit Promiflash. "Wir haben eh schon darüber geredet, dass wir gerne in den Urlaub wollen – egal ob wir jetzt gewinnen oder nicht", fügt Jenny hinzu. Eine Woche wollen die frisch Verliebten die Zeit zu zweit abseits der Kameras genießen, bevor der Alltag die beiden wieder einholt.

In der Villa konnte das Couple zwar auch Zeit miteinander verbringen, doch in der Private Suite zeichneten Kameras alles auf. So konnten die Zuschauer beispielsweise sehen, wie die Turteltauben ein romantisches Schaumbad genossen und in der Wanne wild knutschten. Als die Blondine ihren Liebsten schließlich fragte, ob er sie denn gern habe, entgegnete er: "Auf einer Skala von eins bis zehn eine Elf."

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

Anzeige

Instagram / luuqa Luca, "Love Island"-Gewinner

Anzeige

Instagram / luuqa Luca, "Love Island"-Gewinner

Anzeige

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de