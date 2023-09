Schaum & Küsse: Bei "Love Island"-Luca und Jenny wird's hot!

Sie gehen auf Tuchfühlung! Bei Love Island wird geflirtet, was das Zeug hält. Die heißen Singles suchen in der griechischen Villa nach ihrem Partner fürs Leben. Ebenfalls mit von der Partie sind Jenny und Luca – zwischen den beiden knisterte es von Beginn an gewaltig. Und auch ansonsten sind sie bereits ein Herz und eine Seele. Nun dürfen sich Jenny und Luca in der Privat Suite näherkommen!

Zwei heiße Singles, Küsse und ganz viel Schaum. In der aktuellen "Love Island"-Folge dürfen Luca und Jenny eine Nacht ganz alleine in der Privat Suite verbringen. Neben Kuscheleinheiten nehmen die Turteltauben auch ein romantisches Schaumbad. In der Wanne wird aber nicht nur geknutscht – zudem gibt es auch süße Komplimente. "Hast du mich gern?", fragt die Beauty leicht verlegen. Woraufhin Luca schwärmt "sehr gern". "Auf einer Skala von eins bis zehn eine Elf", fügt er seinen Worten mit leuchtenden Augen hinzu.

Ob die beiden auch unter der Bettdecke auf Tuchfühlung gehen, bleibt geheim. Doch gegenüber Promiflash hatte Jenny zum Thema Sex vor der Kamera eine klare Meinung. "Nein, auf keinen Fall", stellte die Hotelfachfrau vor dem Start der Sendung klar.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe", ab dem 11. September bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+.

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

RTL II Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny, "Love Island"-Kandidatin 2023

