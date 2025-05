So machte Luca laut "Ex on the Beach"-Jenny mit ihr Schluss

Zwischen den Love Island-Gewinnern Jenny Graßl (24) und Luca Müller ist es seit über einem Jahr aus und vorbei. Auf Instagram verrät die Influencerin nun Details zum damaligen Beziehungsende. "Ich habe null mit der Trennung gerechnet", erinnert sie sich und behauptet: "Er hat immer weniger angerufen und erzählt, was er macht. Ich habe immer nachgefragt: 'Hey Luca, ist alles gut?' Ich habe wirklich tagtäglich gefragt. Er hat immer gesagt: 'Ja, es ist alles gut, ich habe nur viel Stress wegen der Arbeit.'" Doch plötzlich machte Luca am Telefon Schluss: Als sie weinend zu Hause saß, war er laut ihr lieber "mit seinen Jungs in einer Bar chillen." Jenny merkt an: "Er meinte dann [am Telefon]: 'Außerdem will ich eh Schluss machen, ich muss jetzt auflegen, weil die Pizza kommt.'"

Damals brach für die Reality-TV-Darstellerin eine Welt zusammen. Zwar habe sie gemerkt, dass etwas nicht stimmte, laut ihr habe Luca sich jedoch davor gedrückt, mit offenen Karten zu spielen. Der Influencer habe ihr gegenüber stets betont, dass er nach wie vor glücklich mit ihr sei. "Wieso lügt man jemanden an, den man so krass geliebt hat?", fragt sich Jenny. Anstatt mit ihr darüber zu reden, was ihn an der Beziehung störte, machte er ganz überraschend Schluss.

Hintergrund für Jennys emotionales Social-Media-Statement ist ihre und Lucas Teilnahme bei Ex on the Beach. Innerhalb des Formats trafen die früheren Partner aufeinander – und es gab mächtig Zoff. Unter anderem äußerte sich Luca negativ über das Aussehen von Jenny, denn er findet, sie habe zu viele Beauty-Eingriffe machen lassen. Diese Aussage ließ die Medienpersönlichkeit aus allen Wolken fallen, denn vor ihrer Teilnahme schloss sie ein Liebescomeback mit ihrem Verflossenen nicht aus.

Instagram / jennygrassl_ Jenny Graßl, Reality-Bekanntheit

RTLZWEI / Magdalena Possert Jenny und Luca bei "Love Island" 2023

