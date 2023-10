Alle Infos zu Jodie Turner-Smith und Joshua Jacksons Ehe-Aus

Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) gehen von nun an getrennte Wege. 2019 hatten sich der Dawson's Creek-Star und die Schauspielerin das Jawort gegeben. Ein Jahr später war ihre Tochter Juno Rose Diana zur Welt gekommen. Doch vor wenigen Tagen reichte die Britin die Scheidung ein – nur rund 24 Stunden, nachdem sie mit ihrem Mann freudestrahlend ein Event besucht hatte! Als Grund gab sie in den Dokumenten, die TMZ vorliegen, "unüberbrückbare Differenzen" an. Das Sorgerecht für ihre dreijährige Tochter wolle Jodie sich mit Joshua teilen.

