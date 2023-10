Kurz vor Scheidung: Jodie und Joshua Jackson happy bei Event

War da wirklich alles gut? Jodie Turner-Smith (37) und Joshua Jackson (45) waren über vier Jahre ein Paar. 2019 gaben sich die beiden sogar klammheimlich das Jawort und bekamen ein gemeinsames Kind zusammen. Doch vor wenigen Stunden machte die Neuigkeit die Runde, dass das Model die Scheidung von dem Schauspieler eingereicht hat. Kurz zuvor waren Jodie und Joshua aber noch gemeinsam auf einem Event...

Aus den Scheidungsunterlagen, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass die 37-Jährige bereits am 13. September die Dokumente einreichte. 24 Stunden davor war das Paar aber noch gemeinsam auf einer Fashionshow im Rahmen der New York Fashion Week gewesen. Bilder zeigen die beiden zusammen ziemlich happy für die Kameras posieren. Dabei strahlen sie sogar in aufeinander abgestimmten Looks.

Wie Daily Mail berichtet, hatte es bereits im vergangenen Jahr schon mal Trennungsgerüchte gegeben – beide waren sich kurzzeitig auf Social Media entfolgt. Nur kurz darauf hatte Joshua aber in den höchsten Tönen von seiner Frau geschwärmt und verraten: "Ich kann Ihnen sagen, dass es nichts Besseres gibt, als morgens aufzuwachen, die Augen zu öffnen und ihr Gesicht zu sehen."

Getty Images Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson bei der Met Gala 2022

Agence / Bestimage / ActionPress Jodie Turner-Smith und Joshua Jackson, September 2023

Getty Images Joshua Jackson und Jodie Turner-Smith bei den 27. Critics Choice Awards, 2022

