Am Strand: So romantisch war Loredana Wollnys Verlobung!

Loredana Wollny (19) ist seit einiger Zeit mit ihrem Servet zusammen. Nach einem anfänglichen Versteckspiel hatte das Nesthäkchen der Wollnys Anfang des Jahres ihren Liebsten dann ganz stolz im Netz präsentiert. Nur kurz darauf folgte der nächste Kracher: Die zwei verlobten sich im Februar. In einer aktuellen Folge Die Wollnys zeigt die Familie nun, wie romantisch der Antrag von Servet an seine Loredana war!

Der gebürtige Türke überließ bei der Frage aller Fragen nichts dem Zufall: Mit der Hilfe von Familienoberhaupt Silvia Wollny (58) plante Servet eine romantische Verlobung am Strand – Fackeln, kitschige Deko und ein Ablenkmanöver inklusive. Am Verlobungstag war der Zukünftige der 19-Jährige ziemlich nervös. Doch alles lief nach Plan und Loredana hatte keine Ahnung. "Wir haben ein Baby, wir haben eine schöne Beziehung. [...] Deswegen wollte ich dich fragen: Willst du meine Frau werden?", fragte er seine Liebste. Selbstverständlich bejahte Loredana und beide fielen sich überglücklich in die Arme.

Schon vor dem Antrag hatte Servet eine Hürde in Kauf nehmen müssen: den Segen von Mama und Papa Wollny. "Ich habe gehört, dass man in Deutschland vorher die Eltern fragen muss. Also wollte ich fragen, ob das für dich und Harald ok ist", hatte er Silvia seine Pläne offenbart. Diese hatte nicht lange gefackelt und ihrem Schwiegersohn in spe ihren Segen gegeben.

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny mit ihrem Freund

Instagram / loredanawollny Loredana Wollny und ihr Freund am Strand

Instagram / loredanawollny Silvia und Loredana Wollny, Reality-TV-Bekanntheiten

