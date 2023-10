Bill Kaulitz klärt auf: War seine Wiesn-Knutscherei nur PR?

Bill Kaulitz (34) lässt sich nichts unterstellen! Gestern ging das diesjährige Oktoberfest zu Ende. Für einen Aufreger auf dem größten Volksfest der Welt sorgte der Tokio Hotel-Frontmann: Er knutschte im Festzelt leidenschaftlich mit Marc Eggers (36)! So viel Intimität hat der Sänger in seiner langen Karriere noch nie öffentlich zugelassen. Deswegen vermuten böse Zunge hinter dem Flirt nur eine fingierte Situation für Aufmerksamkeit. Doch das will sich Bill nicht gefallen lassen!

"Das finde ich fast beleidigend, dass Leute denken, dass ich irgendwas für eine PR-Masche mache würde", redet er in seinem Podcast "Hollywood Hills" mit Bruder Tom (34) Klartext. Durch so eine Aktion habe Bill seiner Meinung nach gar keinen Vorteil: "Verkauft mir das eine CD? Verkauft mir das meinen Podcast? Das bringt mir doch gar nichts". Er habe noch nie etwas aus Kalkül gemacht und werde das auch jetzt nicht ändern. "Was glaubt ihr, wie viele Gedanken sich Leute machen: Heute machen wir das und das, damit die Leute darüber schreiben. Das ist noch nie passiert und das existiert auch nicht", echauffiert der Musiker sich.

Ob es zwischen ihm und Marc vielleicht sogar etwas Ernstes ist, klärt Bill aber nicht auf. "Ich habe von Marcs Teller mitgegessen. Es war sehr wild, es war sehr lecker, aber alles weiß ich nicht mehr", erinnerte sich Bill in einer vorherigen Folge an den Abend auf dem Oktoberfest zurück. Er habe eine Vorliebe für "geheime Techtelmechtel".

Getty Images Bill Kaulitz beim Deutschen Fernsehpreis 2023

Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, Sänger

Instagram / marceggers Marc Eggers, YouTuber

