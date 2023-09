Bill Kaulitz meldet sich zu seiner Oktoberfest-Knutscherei!

Was geht da zwischen Bill Kaulitz (34) und Marc Eggers (36)? Am vergangenen Wochenende feierten der Tokio Hotel-Frontmann und der YouTuber gemeinsam im Käfer-Zelt auf dem Oktoberfest – und kamen sich sehr nah: Die beiden knutschten wild miteinander! Bisher äußerten sich die Züngler noch nicht zu diesem leidenschaftlichen Intermezzo. Doch nun spielt Bill mehr als deutlich auf die Knutscherei mit Marc an!

Die neuste Podcastfolge "Kaulitz Hills" mit seinem Bruder Tom (34) ist gespickt von Anspielungen auf die wilde Wiesn-Begegnung. Am Ende der Folge wird es am deutlichsten: Tom erklärt, dass ein Techtelmechtel eine geheime Liebschaft ist. Daraufhin Bill: "Geheim finde ich gut. Ich mag ja geheime Techtelmechtel." Das muss der Gitarrist natürlich kommentieren. "Vor allem sind die bei dir ja immer wahnsinnig geheim. Das ist ja das Gute", witzelt er ironisch. Sein Zwilling stellt daraufhin lachend klar, dass er sehr wohl um Geheimhaltung bemüht ist: "Konnte ja keiner davon ausgehen, dass da so viele Fotografen sind."

Bill nimmt im Podcast sogar kurz Marcs Namen in den Mund, als er über seine Verpflegung im Zelt spricht: "Ich habe von Marcs Teller mitgegessen. Es war sehr wild, es war sehr lecker, aber alles weiß ich nicht mehr." Es sei viel zu viel Alkohol geflossen, als dass er sich noch an alles erinnere. "Den Rest, den Bill nicht mehr weiß, könnt ihr bei Frauke Ludowig (59) [...] sehen", lacht Tom.

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Marc Eggers im Oktober 2019 in Köln

Lado Alexi Tom und Bill Kaulitz

Getty Images Bill Kaulitz, Sänger

