Das war "Love Island"-Leandro und Evis schwierigster Moment

Das war nicht immer so leicht für die beiden! Lange Zeit war Evi als Single bei Love Island unterwegs. Doch dann zog Leandro als Granate in die Villa und schlug ein wie eine Bombe. Die zwei wurden ein Couple und schafften es sogar bis ins Finale. Dort belegten sie letztendlich den dritten Platz. Die Reise hat sich für das Paar gelohnt, auch wenn es so manchen Tiefpunkt gab. Im Interview mit Promiflash sprechen Evi und Leandro über ihre schwierigen Momente.

"Es gab Momente, bei denen man gerne mit der Familie sein wollte, aber das musste man dann doch irgendwie alleine oder mit den anderen Islandern meistern", gibt die Beauty gegenüber Promiflash zu. Das Couple habe eine solche Situation aber immer zusammen gemeistert. "Ich glaube auch, dass wir beide uns gut dabei geholfen haben", fügt der Brasilianer hinzu. "Definitiv, Leandro ist mein Ruhepol", schwärmt Evi.

Ein bisschen traurig ist die Brünette allerdings doch, dass die Zeit in der Villa schon zu Ende ist. "Ich muss sagen, ich kann das noch gar nicht richtig realisieren, dass es jetzt vorbei ist. Ich wäre gerne noch ein bisschen geblieben", gibt Evi im Gespräch zu. Die beiden freuen sich jetzt aber vor allem auf ihre Familien und Freunde.

Anzeige

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / leandro_fsn Leandro, "Love Island"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / dieeuimaria Evi, "Love Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de