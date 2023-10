In die Nähe von Ex Olli: Amira Pocher ist jetzt ausgezogen!

Sie zieht endgültig den Schlussstrich. Vor einigen Wochen hatten überraschende Neuigkeiten die Runde gemacht: Oliver (45) und Amira Pocher (31) trennen sich nach vier gemeinsamen Ehejahren. Nach der Bekanntgabe des Ehe-Aus waren die beiden Moderatoren ab und zu noch gemeinsam in der Öffentlichkeit zu sehen. Doch jetzt heißt es für das Ex-Paar Abschied nehmen: Amira ist nämlich aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen!

Wie Bild berichtet, hat sich die zweifache Mutter ein neues Heim gemietet – ganz in der Nähe von Olli. Die zwei wohnen also weiterhin im Kölner Stadtteil Hahnwald. Für ihre beiden Kids hat sich somit einiges geändert: Amira und Olivers Söhne sollen zwischen ihren Eltern hin- und her pendeln.

Nach dem Beziehungsende scheinen Amira und Olli weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Einige Familienmitglieder wollen es ihnen gleichtun. Denn der Bruder der 31-Jährigen will weiterhin noch mit seinem Ex-Schwager in Kontakt bleiben. Im Podcast "Hey Amira" verriet Ibrahim, dass er "für beide das Beste" wolle.

Getty Images Amira und Oliver Pocher im April 2019

Instagram / amirapocher Amira Pocher, Moderatorin

Getty Images Oliver Pocher im Mai 2019

