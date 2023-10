Laura Maria Rypa musste mal von ihrem Hund beschützt werden!

Sie hatte tierische Unterstützung! Laura Maria Rypa (27) hatte Anfang des Jahres nicht nur ihren Sohn Leano zur Welt gebracht, sondern ist auch seit einiger Zeit Besitzerin von zwei Hunden. Die Vierbeiner sind vor allem mit dem kleinen Wonneproppen total umgänglich. Doch einmal musste die Verlobte von Pietro Lombardi (31) auch auf die Hilfe einer ihrer Fellnasen zurückgreifen. Laura musste von ihrer Hündin Akira beschützt werden!

"Wir waren im Park spazieren und ich habe schon von weiter Entfernung gesehen, dass ein Mann auf mich zukommt", beginnt die Influencerin in ihrer Instagram-Story die Geschichte zu erzählen. "Akira hat es auch gemerkt und hat sich sofort vor mich gestellt und direkt angefangen extrem laut zu bellen", erzählt die Blondine weiter. Das habe den Mann allerdings erst nicht abgeschreckt. Als er immer näher kam, habe ihre Hündin sie verteidigt: "In dem Moment hat sich Akira von der Leine gerissen und ist auf den Mann losgegangen." Dennoch ist die Geschichte für die Beauty gut ausgegangen: "Ich bin weggerannt und Akira kam dann auch irgendwann hinterher."

Das war jedoch nicht die erste unangenehme Situation für die 27-Jährige. Erst kürzlich wurden ihr mehrere Pakete vor der eigenen Haustür geklaut, als sie und Pietro im Urlaub waren. "Was ist aus dieser Menschheit geworden, dass man so was machen muss? Die Pakete sind mir egal, aber ich frage mich einfach, wie krank sind die Menschen, die das machen?", ärgerte sich Leanos Mama daraufhin im Netz.

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa und ihr Sohn Leano im September 2023

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

