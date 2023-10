Nach Trennung: Hugh Jackman lässt im Gym die Muskeln spielen

Er ist in top Shape! Hugh Jackman (54) ist einer der erfolgreichsten Filmstars Hollywoods. Doch machte er zuletzt nicht aus beruflichen, sondern vielmehr aus privaten Gründen Schlagzeilen. Nach 27 gemeinsamen Jahre hingen der Schauspieler und Deborra-Lee Furness (67) ihre Ehe an den Nagel. Der "Wolverine"-Darsteller scheint die Trennung allerdings bereits gut verkraftet zu haben – auch körperlich. Im Gym präsentiert Hugh seinen durchtrainierten Body.

"Das tut so gut", schreibt er zu einem Post auf seinem Instagram-Profil. Neben mehreren Schnappschüssen teilt der 54-Jährige auch einen kurzen Videoclip. In diesem zeigt Hugh sich bestens gelaunt beim Krafttraining. Nach dem Heben der schweren Gewichte holte er einmal ganz tief Luft und lacht anschließend sichtlich erleichtert in die Kamera. Offenbar kann den Hollywood-Star selbst eine schmerzhafte Trennung nicht davon abhalten, weiterhin in perfekter körperlicher Verfassung zu sein.

Auch wenn Hugh nach dem Ehe-Aus sicher keine Probleme haben sollte, eine neue Liebe zu finden, ist er aktuell noch nicht bereit für Dates. Das hatte zuletzt ein Insider gegenüber RadarOnline berichtet. Dennoch habe er einen guten Zeitpunkt für sein neues Single-Dasein erwischt, hatte die Quelle weiter gemeint: "Es sind alle da, von Jennifer Aniston (54) bis Sofia Vergara (51)."

Getty Images Hugh Jackman im September 2022

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, 2022

Getty Images Hugh Jackman, "Wolverine"-Star

