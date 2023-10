Nackt-Clip: Wird Julian Zietlow auf Bali von Polizei gejagt?

Das könnte ein Nachspiel für ihn haben! Julian Zietlow macht aktuell eine schwere Zeit durch: Seine Freundin Kate Kolosavskaia hat sich plötzlich von ihm getrennt. Mit dem Liebes-Aus hat der Fitness-Influencer offenbar sehr zu kämpfen. In den vergangenen Wochen hatte er immer wieder mit dubiosen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht – so wie jetzt auch: Wird Julian etwa von der Polizei gesucht?

Am Freitag hatte sich der 38-Jährige nackig beim Meditieren auf Social Media gefilmt. Für die spirituelle Session suchte sich der Muskelmann einen ganz besonderen Fleck aus – eine hinduistische Tempelanlage auf Bali. Der Clip ging im Netz viral und soll laut Bali Express schließlich bei den örtlichen Behörden gelandet sein. In dem Bericht wird Julians FKK-Meditation als "schändliche Tat" betitelt, da er damit den heiligen Boden verletzt und jeglichen Anstand vor den religiösen Bräuchen missachtet habe. Die balinesische Einwanderungsbehörde soll bereits versucht haben, ihn zu kontaktieren – bislang wohl ohne Erfolg.

Es ist nicht die einzige Aktion, mit der der zweifache Vater für Aufsehen sorgt. Auf Instagram hatten Julians Fans zuletzt auf ein Statement zur Trennung von Kate gehofft. Stattdessen bedankte sich der Webstar mit einem Video bei seinen Ex-Partnerinnen für die gemeinsame Zeit – den Clip unterlegte er mit dem Song "I Will Always Love You". Doch damit nicht genug: Julians Hals zieren nun die Namen seiner beiden Verflossenen – neben einem Kate-Tattoo ließ er sich auch eins für seine Noch-Ehefrau Alina stechen.

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im September 2023

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow, Influencer

Instagram / julianzietlow Julian Zietlow im Oktober 2023

